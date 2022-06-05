الاتحاد الأوروبي: إنهاء بوتين للحرب في أوكرانيا يفيد العالم بأسره

كتب أحمد عرفة

أكد الاتحاد الأوروبي، أن إنهاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للحرب في أوكرانيا مصلحة للعالم بأسره، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن العقوبات المفروضة على روسيا هدفها إضعاف روسيا عسكريا ولا تشمل الغذاء، موضحا أن الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا يمنع تصدير الحبوب.

ولفت الاتحاد الاوروبى، إلى أن الاتحاد يرفض مساعي روسيا إلقاء اللوم على العقوبات في أزمة الغذاء.

وحمل الاتحاد الأوروبي روسيا المسؤولية المباشرة عن أي نقص للحبوب في العالم.