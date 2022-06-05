اليوم السابع
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احتفالا بيوم البيئة العالمى.. مدينة الخارجة أول مدينة صديقة للبيئة والمناخ

الأحد، 05 يونيو 2022 09:52 ص
احتفالا بيوم البيئة العالمى.. مدينة الخارجة أول مدينة صديقة للبيئة والمناخ وزيرة البيئة لحظة وصولها محافظة الوادى الجديد
كتبت منال العيسوي

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توجهت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى محافظة الوادي الجديد لإعلان مدينة الخارجة مدينة صديقة للبيئة والمناخ ضمن احتفالات يوم البيئة العالمى، والذى يأتي هذا العام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة" ويصاحبها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ونواب البرلمان وممثلى الأزهر الشريف وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.
 
وتتفقد وزيرة البيئة في محافظة الوادي الجديد حديقة 30 يونيو بالخارجة، والتي تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية والثقافية على مستوى الجمهورية ومسطحات خضراء وملاعب رياضية وحمام سباحة وممشى دراجات ومسجد وذلك على مساحة 9 أفدنة.
 
فيما تزور الوزيرة البيئة برفقة المحافظ المشروعات الاستثمارية الزراعية ومشروع واحة الحرير، كما تقوم بإطلاق حملة للتشجير بمشاركة طلاب جامعة الوادي الجديد، وتشهد إطلاق مارثون للدراجات والسيارات الكهربائية.
 
وتضع الوزيرة حجر الأساس لمحطة الطاقة الشمسية لخدمة مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال الخارجة بطاقة 1.5 ميجاوات وتكلفة تقديرية 16 مليون جنيه. 
 
كما تقوم الوزيرة والمحافظ بتفقد مصنع تدوير مخلفات النخيل، وتجربة لزراعة أحد أسطح المباني، كما تتفقد مركز التكوين المهني بالخارجة وإعلان المدينة خالية من البلاستيك.
وزيرة البيئة لحظة وصولها محافظة الوادى الجديد
وزيرة البيئة لحظة وصولها محافظة الوادى الجديد

محافظ الوادى الجديد برفقة وزيرة البيئة
محافظ الوادى الجديد برفقة وزيرة البيئة

وصول وزيرة البيئة محافظة الوادى الجديد
وصول وزيرة البيئة محافظة الوادى الجديد
 

الاحتفال بيوم البيئة العالمى

وزيرة البيئة

مدينة صديقة للبيئة

إعادة تدوير المخلفات


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