العالم يحتفل بيوم البيئة العالمى تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة"

كتبت منال العيسوي

يحتفل العالم اليوم الأحد، باليوم العالمى للبيئة لهذا العام 2022 تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة"، بهدف الدعوة إلى إحداث تغييرات تحويلية في السياسات والاختيارات، من أجل تمكين العيش في وئام مع الطبيعة بصورة أنظف وأكثر حفاظا ومراعاة للبيئة وأكثر استدامة، فنحن لا نملك سوى هذا الكوكب موطننا وحيدا، وعلينا حماية موارده المحدودة.

ويعد شعار "لا نملك سوى أرض واحدة"، هو شعار مؤتمر ستوكهولم لعام 1972، الذى كان مواكبا لأحداث إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP . وبعد مرور خمسين عاماً، مع الأزمات الكوكبية الثلاث، من تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي واستمرار تعرض كوكبنا للخطر من جراء التلوث والنفايات، أصبح هناك حتمية لاستعادة هذا الشعار، باعتباره الان جزء وثيق الصلة أكثر من أي وقت مضى.

وأكد تقرير عالمى صادر عن برنامج الأمم المتحدة أنه تواجه الأرض حالة طوارئ ثلاثية، هى ارتفاع درجة الحرارة فيها، بسرعة كبيرة جدا بحيث أصبح المتعذر على الناس والطبيعة التكيف معها، إضافة إلى الحالة الثانية وهى فقدان الموائل وغيرها من الضغوط الأخرى التي تهدد ما يقدر بمليون نوع بالانقراض، كما تعد الحالة الثالثة وهى تواصل تسميم التلوث لهوائنا وأرضنا ومياهنا، حيث يعد المخرج من هذه المعضلة هو تحويل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا بما يجعلها شاملة وعادلة وأكثر ارتباطا بالطبيعة. وينبغي التحول عن إلحاق الضرر بالأرض إلى مداوتها.

جدير بالذكر أنه يعد يوم البيئة العالمي لعام 2022 أحد أكبر الأيام الدولية احتفالاً بالبيئة، ويعقد الاحتفال سنويًا بهذا اليوم منذ عام 1973، بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقد نما الاحتفال بهذا اليوم ليصبح أكبر منصة عالمية للتواصل البيئي. والذي يحتفل به الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، حيث تستضيف السويد يوم البيئة العالمي لعام 2022. وتأتي الاحتفالات يوم البيئة العالمي لهذا العام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة"، مع التركيز على "العيش بشكل مستدام في وئام مع الطبيعة".