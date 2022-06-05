اليوم السابع
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسماعيلية الصحراوى

الأحد، 05 يونيو 2022 11:31 ص
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسماعيلية الصحراوى إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الإسماعيلية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية في طريق الإسماعيلية الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق، صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى. 
 
 
 
 وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، و ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 
 
 

حادث مروري

طريق الإسماعيلية

اخبار الحوادث

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