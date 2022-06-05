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أول ظهور لابن الأميرة أوجيني في احتفالات اليوبيل البلاتيني.. صور

الأحد، 05 يونيو 2022 08:20 م
أول ظهور لابن الأميرة أوجيني في احتفالات اليوبيل البلاتيني.. صور اول ظهور لابن الأميرة أوجيني
كتب آسر أحمد

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وثقت عدسات المصورين، الظهور الأول لـ "أوجست" لابن الاميرة أوجيني، حفيدة الملكة اليزابيث الثانية، في احتفالات اليوبيل الذهبي للملكة اليزابيث الثانية اليوم بمناسبة مرور 70 عاماً على جلوسها على عرش المملكة المتحدة، حيث تداول عدد من المواقع العالمية صور الطفل الذي ظهر لأول مرة بوجه كاملاً.

وظهر الابن الذي يبلغ من العمر عامًا واحدًا للأميرة أوجيني صاحبة الـ 32 عامًا وزوجها جاك بروكس بنك، صاحب الـ 36 عامًا، في مسابقة Platinum Jubilee Pageant اليوم الأحد في لندن، المملكة المتحدة.

جانب من ظهور الطفل الاول اليوم
جانب من ظهور الطفل الاول اليوم
اول ظهور لابن الأميرة أوجيني.jpg فى المدرجات
اول ظهور لابن الأميرة أوجيني فى المدرجات
اول ظهور لابن الأميرة أوجيني
اول ظهور لابن الأميرة أوجيني
اول ظهور لابنها
اول ظهور لـ أوجست، ابن الاميرة أوجيني

وانطلقت فعاليات حفل الختام لليوبيل البلاتينى لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، والذى ظهرت خلال مسيرته الختامية صورة للملكة عبر تقينة الهولوجرام وهى تلوح للمعجبين الملكيين من داخل المركبة الملكية "جولد ستيت"، التي تجرها الأحصنة وتسير بها في شوارع لندن، حيث يجتمع أفراد العائلة الملكية والسياسيون خارج قصر باكنجهام.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتواجد الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال، إضافة إلى الأمير وليام، وزوجته كيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، وأطفالهم جورج وشارلوت ولويس، إلى جانب الأميرة آن، وزارا ومايك تيندال، في منصة خاصة مع بوريس جونسون، وزوجته كاري، وكير ستارمر، وصادق خان، لمشاهدة الموكب.

ويشارك حوالي 10000 آلاف جندى وراقص فى تنظيم الحفل الذى تبلغ تكلفته 15 مليون جنية استرلينى، بما في ذلك طاقم من 6000 فنان، يشاركون في تنظيم مسار الكرنفال المذهل الذى يبلغ طوله ميلين من هورس جاردز، على طول وايتهول إلى أدميرالتي آرك وأسفل المركز التجاري إلى قصر باكنجهام.

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