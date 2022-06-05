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أجواء شديدة الحرارة جنوبا.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس المقبل

الأحد، 05 يونيو 2022 04:00 ص
أجواء شديدة الحرارة جنوبا.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى الخميس المقبل،  حيث تشهد البلاد  طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية.
 
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الخميس كما يلى :
 
 
درجات الحرارة المتوقعة الأحد 5  يونيو  :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 26 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة
 
درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 6  يونيو  :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 26 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة
 
 
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 7  يونيو  :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 26 درجة
 
 
درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 8  يونيو  :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة الصغرى 23 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 26 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 25 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة
 
 
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 9  يونيو  :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة الصغرى 23 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 39 درجة الصغرى 26 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة
 
 

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