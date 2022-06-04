اليوم السابع
Ads
السبت، 04 يونيو 2022 02:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بـ"تجارة القاهرة"

السبت، 04 يونيو 2022 02:00 ص
اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بـ"تجارة القاهرة" امتحانات الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنطلق اليوم السبت ، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بكلية التجارة جامعة القاهرة ، حيث تعقد الاختبارات على فترات مع إجراء عمليات تعقيم موسعة للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.
 
 
وأعلن الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة فى جامعة القاهرة، انتهاء الكلية من كافة الاستعدادات الخاصة بتنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021 / 2022.
 
 
وقال الدكتور جمال شحاتة لـ"اليوم السابع"، إن الكلية تراعى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال تنظيم ماراثون الامتحانات وداخل قاعات ولجان الامتحانات وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب.
 
 
وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الامتحانات تعقد بنظام البابل شيت ومدة الاختبار ساعة ونصف ويتم التصحيح إلكترونيا، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع أساتذة المواد لعدم زيادة الامتحان حتى يتناسب مع المدة الزمنية للاختبار.
 

التعليم العالى

تجارة القاهرة

اخبار مصرية

امتحانات نهاية العام

امتحانات الفصل الدراسى الثانى


الموضوعات المتعلقة

عميد تجارة القاهرة: انطلاق امتحانات نهاية العام السبت المقبل بنظام البابل شيت

الخميس، 02 يونيو 2022 08:00 ص

عميد تجارة القاهرة: لدينا أكبر برنامج لتدريب الطلاب على العمل المصرفي

الأربعاء، 25 مايو 2022 10:52 م

وكيل تجارة القاهرة تشارك الطلاب فى لعبة "مصارعة الذراعين" خلال الأنشطة الطلابية

الأربعاء، 25 مايو 2022 10:28 ص

شطرنج وشد الحبل وكرة قدم.. مهرجان ختام الأنشطة الطلابية بتجارة القاهرة.. لايف

الثلاثاء، 24 مايو 2022 11:22 ص

مسابقة للطبخ وشد الحبل.. تجارة القاهرة تنظم اليوم مهرجان ختام الأنشطة

الثلاثاء، 24 مايو 2022 06:00 ص

تجارة القاهرة تنظم مهرجان ختام الأنشطة الأسبوع المقبل

الخميس، 19 مايو 2022 03:00 ص

تجارة القاهرة تغلق اليوم باب التقدم بالتماسات على نتائج امتحانات الميد تيرم

الثلاثاء، 17 مايو 2022 01:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة