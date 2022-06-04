اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بـ"تجارة القاهرة"

كتب محمد صبحى

تنطلق اليوم السبت ، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بكلية التجارة جامعة القاهرة ، حيث تعقد الاختبارات على فترات مع إجراء عمليات تعقيم موسعة للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وأعلن الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة فى جامعة القاهرة، انتهاء الكلية من كافة الاستعدادات الخاصة بتنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021 / 2022.

وقال الدكتور جمال شحاتة لـ"اليوم السابع"، إن الكلية تراعى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال تنظيم ماراثون الامتحانات وداخل قاعات ولجان الامتحانات وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب.

وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الامتحانات تعقد بنظام البابل شيت ومدة الاختبار ساعة ونصف ويتم التصحيح إلكترونيا، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع أساتذة المواد لعدم زيادة الامتحان حتى يتناسب مع المدة الزمنية للاختبار.