17.2 % زيادة في كمية الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة "اليوم العالمي للبيئة عام 2022" ويعتبر اليوم العالمي للبيئة والذي يحتفل به سنوياً في الخامس من يونيو مــن كل عام هو أكبر حدث دولي يعنى برصد المتغيرات الإيجابية للظواهر البيئية وذلك بمشاركة أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وستكون دولة السويد هي الدولة المضيفة للاحتفال الرسمي بيوم البيئة العالمي لعام 2022.

ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار " لا نملك سوى أرض واحدة "

ومن أهم هذه المؤشرات ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) من 8.7 مليار كيلو وات/ساعة عام (2019/2020) إلى 10.2 مليار كيلو وات/ساعة عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 17.2%.

وتجدر الإشارة إلى ان مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية من طاقتى الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأرتفع عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبييعى في مصر من 42292 سيارة خلال عام (2019/2020) إلى 51000 سيارة خلال عام(2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 20.6% ،كما بلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى 530 محطة حتى نهاية 2021.

وتقدمت مصر في مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) خلال عام 2022 وهو مؤشر يهدف الى تقييم السياسات والبرامج المتبعه في الدول المختلفة لمواجهه التغيرات المناخية حيث جاءت في المرتبة (21) ضمن 64 دولة تضمنهم المؤشر(تمثل اجمالى انبعاثاتها أكثر من 90% من اجمالى انبعاثات العالم) بمعدل أداء بلغ 59.7 نقطة وذلك مقارنة بالمرتبة (22) بمعدل أداء بلغ 54.3 نقطة خلال عام 2021

• تقدمت مصر في مؤشر الأداء البيئي (EPI) خلال عام 2020 وهو مؤشر يهدف إلى تقييم سياسات الدول والتجمعات الاقتصادية تجاه تدهور البيئة وتغير المناخ من خلال توجهين رئيسيين أولهما حيوية النظام البيئي وثانيهما مؤشرات الإقتصاد الأخضر حيث جاءت في المرتبة (94) ضمن 180 دولة تضمنهم المؤشر بمعدل أداء43.3 نقطة بنسبة تقدم قدرها (7.7%)عن العشر سنوات الماضية .

وتم الاحتفال باليوم الوطنى للبيئة في مصر للمرة الأولى في 27 يناير عام 2020 تحت شعار " التحول إلى الأخضر ... طريق الاستدامة " .