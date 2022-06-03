واردات مصر من أكبر 5 دول تسجل مليارى و718 مليون دولار فبراير الماضى

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي الواردات المصرية من الدول الخمس الكبار خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لتلك الواردات نحو ملياري و857 مليون دولار، بينما كانت ملياري و718 مليون دولار في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت 138 مليون و956 ألف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن واردات مصر من أكبر خمس دول توزعت بين كلا من الصين، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وأخيرا ألمانيا، على الترتيب.

وتراجع حجم الواردات المصرية من الصين لتسجل نحو مليار و89 مليون دولار في فبراير الماضي، بينما كانت مليار و231 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 142 مليون دولار، يليها الواردات من السعودية بقيمة 552 مليون و292 ألف دولار فبراير الماضي، مقابل 353 مليون و696 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 198 مليون دولار.

وسجلت واردات مصر من أمريكا نحو 547 مليون و538 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 543 مليون و167 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 4 ملايين دولار فقط، إلى جانب 348 مليون و48 ألف دولار واردات مصر من تركيا، مقابل 258 مليون و161 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 89 مليون و887 ألف دولار.