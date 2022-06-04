وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

كتب ــ لؤى على

انطلقت صباح اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، حيث أدى الطلاب الامتحانات في مادتي الفقه والتفسير، كما أدى طلاب البعوث الإسلامية الامتحانات في مادتى الفقه، والتفسير وعلوم القرآن.

وتفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، صباح اليوم السبت، عددًا من لجان الامتحانات بمعهد أجا الثانوي بنين ومعهد شابراويش الثانوي بنين، ولجان معهد فتيات أجا الثانوي بمنطقة الدقهلية الأزهرية، ولجان معاهد المحلة والإمام الشافعي بنين، كما تفقد فضيلته لجان معهد سمنود الثانوية للبنين والفتيات بمحافظة الغربية، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، كما حرص على تفقد الإجراءات الوقائية داخل اللجان وخارجها، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، وطرق فض المظاريف الخاصة بنماذج الإجابة، وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات والحفاظ على نظافة اللجان وتطهيرها بشكل يومي، حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء اللجان من أجل توفير الجو المناسب للامتحانات.

وأكد وكيل الأزهر حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على متابعة أبنائه الطلاب، ووجه بتوفير المناخ الملائم لهم، لأداء امتحاناتهم فى جو يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية.

ويبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 605 لجنة على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب 139 ألف طالب وطالبة في مختلف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 91392 طالبا، وطلاب القسم العلمي 46648 ، و143 طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.