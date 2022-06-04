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وزيرة الصناعة: المشروعات الصغيرة تمثل 80% من هيكل الاقتصاد

السبت، 04 يونيو 2022 10:39 ص
وزيرة الصناعة: المشروعات الصغيرة تمثل 80% من هيكل الاقتصاد نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة مع وزير المالية القطري
كتب - إسلام سعيد

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قامت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يرافقها كل من على بن أحمد الكوارى وزير المالية القطرى، والدكتور محمد معيط وزير المالية المصرى، بتفقد جناح معرض تراثنا للحرف والمشغولات اليدوية، والذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات فى اطار فعاليات المؤتمر السنوى لمؤسسات البنك الإسلامى، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1 الى 4 يونيو الجارى .
 
ويضم المعرض عددا من أصحاب المشروعات الصغيرة عملاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمتخصصين في الحرف اليدوية والتراثية. 
 
وقالت جامع إن تنظيم جناح لمعرض تراثنا على هامش هذا المؤتمر والمؤتمرات الكبرى يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الحرف اليدوية والتراثية ذات المنتجات العصرية المستوحاة من التراث المصري الأصيل والتي تعكس الهوية المصرية، مشيرة إلى أن إتاحة الفرص التسويقية لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لاستعراض منتجاتهم على هامش المؤتمرات يساعدهم على الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها. 
 
وأشارت الوزيرة الى أن الجهاز يقدم مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة العاملة في مختلف القطاعات لتشجيع الشباب المصرى الواعد على اقتحام مجال العمل الحر، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لهذه الشريحة من المشروعات والتى تمثل أكثر من 80 % من هيكل الاقتصاد القومى.
 
ومن جانبه أبدى على بن أحمد الكوارى وزير المالية القطرى، أعجابه بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها واتقان أصحاب المشروعات في تنفيذها وتطويرها، لتتفق مع الأذواق الحديثة، مشيراً إلى أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
 
وفى هذا الإطار أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية الى ان الحكومة حرصت على تقديم حوافز وتسهيلات ضريبية مبسطة فى القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف التيسير على اصحاب هذه المشروعات ، وتشجيعهم على الاندماج فى منظومة الاقتصاد الرسمى .
  
وبدورهم أشاد شباب جهاز تنمية المشروعات المشاركين في معرض تراثنا بافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمعرض، وتوجيهه بمواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم لهم، في إطار استراتيجية دعم المنتجات المحلية وفتح آفاق تسويقية لها في الداخل الخارج والنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة.
 
وثمن المشاركون في المعرض دور جهاز تنمية المشروعات في مساعدتهم وتيسير حصولهم على التمويل والخدمات الفنية المتنوعة، وتسهيل مشاركتهم على هامش المؤتمرات الكبرى، وذلك لإتاحة الفرصة لعرض منتجاتهم التي تعبر عن الهوية المصرية، أمام آلاف الزوار من ضيوف هذه المؤتمرات من العرب والأجانب.

معرض تراثنا

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وزيرة الصناعة

الصناعة

الصناعة والتجارة


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