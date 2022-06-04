نجوم جدد.. يوسف حنجرة ذهبية فى تلاوة القرآن بالمنيا.. اسمع واحكم بنفسك.. فيديو

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا مع أحد الشباب المبدعين فى تلاوة القرآن، أصحاب الأصوات المتميزة بدأ حفظ القرآن فى سن صغير حتى أنعم الله عليه بحفظه كاملا فى سن الـ16عاما ليبدأ رحلة جديدة مع القراءات.





قال يوسف أبوبكرعبد الرحيم الذى يبلغ من العمر 21 عاما وهو طالب بكلية التربية النوعية جامعة المنيا: بدأت رحلت حفظ القرآن الكربم كان عمرى 5 سنوات وبمساعدة أسرتى تمكنت من اتمام الحفظ وختم القرآن فى عمر 16 عاما وكانت سعادتى لا توصف.

وأضاف أن الفضل لأسرتى فى إتمام حفظ القرآن الكريم وبداية رحلة جديدة مع حفظه بالقرٱت العشر وبدأتها برواية حفص وأوشكت أن أخذ الأجازة بها ثم انتقل إلى رواية أخرى.

وأضاف: أختم القرآن 3 مرات فى الشهر ولابد من المراحعة المستمرة وأحاول أن اكون صاحب صوت متميز فى مدرسة القراء المشهورين مثل المنشاوى وعبد الباسط والشحات وغيرهم من عملاقة التلاوة.