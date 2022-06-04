محافظ الشرقية يؤدى واجب العزاء لأسر 5 شباب لقوا مصرعهم بحادث مرورى فى السعودية

الشرقية - إيمان مهنى

أدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واجب العزاء والمواساة لأسر 5 ضحايا من شباب قرية العدوة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا والذين لقوا مصرعهم إثر تعرضهم لحادث مرورى بالمملكة العربية السعودية وهم: عبد المنعم السيد 30 عاما وشقيقه محمود السيد 27 عاما، ومحمد سعيد 28 عاما، ومحمد بدر 35 عاما، على عطية 25 عاما.

وقدم محافظ الشرقية واجب العزاء لأسر وأهالى المتوفين، معرباً عن بالغ حزنه لمصابهم الأليم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويُلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف إعانة مالية عاجلة لأسر المتوفين الخمسة والتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها فوراً.

وقدم أهالى الضحايا الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على المشاركة فى تقديم واجب العزاء والمواساة لهم بقريتهم العدوة فى مصابهم الأليم.

كانت اتشحت قرية العدوة التابعة لمركز ههيا بالسواد لوفاة 5 من شبابهم بينهم شقيقان هما عبدالمنعم السيد عطية ومحمود السيد ونجل عمهم على عطية و محمد غمرى ، و محمد بدر ، بالإضافة الى إصابة 3 مصابين من نفس القرية ، ذلك بحادث مرورى بالسعودية .

وأوضح الاهالى ان الضحايا يعملون عمالا فى مجال المعمار وكانوا يستقلون سيارة ، التى اصطدمت باخرى ، نتج عنها وفاة 5 و إصابة 3 اخرين تم حجزهم فى المستشفى قيد العلاج .

وأشار الأهالى إلى أن الضحايا يعملون بالخارج لتحسين أحوالهم، وأن أحدهم يدعى على عطية هو كان منتظر زفافه الشهر القادم، وأسرته جهزت شقة الزوجية لانتظار وصوله.



محافظ الشرقية يؤدى واجب العزاء



محافظ الشرقية يؤدى واجب العزاء لأسر 5 شباب توفوا بحادث مرورى بالسعودية



جانب من العزاء