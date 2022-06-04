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محافظ أسوان: توريد 130 ألف طن قمح بنسبة 71% من المستهدف

السبت، 04 يونيو 2022 02:23 م
محافظ أسوان: توريد 130 ألف طن قمح بنسبة 71% من المستهدف صوامع القمح
أسوان - عبد الله صلاح

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تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهود المبذولة لزيادة معدلات توريد كميات القمح على مستوى المحافظة، والتي وصلت لأكثر من 130 ألف طن بنسبة 71 % عن المستهدف توريده من إجمالى 103 آلاف فدان منزرعة فعلياً بمحصول القمح بمختلف المراكز ومشروعات الاستصلاح الزراعي بتوشكى.

ووجه المحافظ، مديرى التموين والزراعة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة.

وأكد اللواء أشرف عطية، أهمية تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميداني على الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح من خلال اللجان التي تم تشكيلها على مستوى كل وحدة محلية بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المركز والمدينة وعضوية مديرى الإدارات الزراعية وأقسام الشئون الزراعية للتعامل بحسم مع عمليات حفظ المحصول من المزارعين والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح .

وشدد، على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن توريد القمح وتكثيف جهود التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة، والالتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح.

وفى السياق ذاته قام نائب المحافظ أحمد شعبان بتفقد صوامع وبناكر وشون مدينة ومركز كوم أمبو حيث تابع منظومة توريد الأقماح والتأكد من مراعاة كافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريق سليمة وصحية.

 

صوامع اسوان
صوامع اسوان

 

صوامع القمح
صوامع القمح

 


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صوامع اسوان

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