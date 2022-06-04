اليوم السابع
Ads
السبت، 04 يونيو 2022 02:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 440 ألف طن قمح للصوامع والشون بمحافظة المنيا

السبت، 04 يونيو 2022 01:39 م
توريد 440 ألف طن قمح للصوامع والشون بمحافظة المنيا توريد القمح
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم توريد 440594 طنا و364  كيلو جراما، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية منذ بدء موسم حصاد 2022، وحتى اليوم، وذلك من خلال 44 موقعا تخزينيا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

وأشار المحافظ، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، إجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الاقماح، مؤكداً ضرورة التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).

 

 


محصول القمح

توريد القمح

مديرية التموين

اخبار المنيا

محافظة المنيا


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة