توريد 440 ألف طن قمح للصوامع والشون بمحافظة المنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم توريد 440594 طنا و364 كيلو جراما، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية منذ بدء موسم حصاد 2022، وحتى اليوم، وذلك من خلال 44 موقعا تخزينيا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

وأشار المحافظ، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، إجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الاقماح، مؤكداً ضرورة التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).