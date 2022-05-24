نصائح لطلاب الثانوية العامة للتخلص من التوتر والقلق

كتبت نهير عبد النبى

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة يزداد القلق والتوتر بين الطلاب والأهالى وقد يعانى الكثيرون من التوتر المرضى وعدم القدرة على التركيز والمذاكرة، وحسب ما ذكره موقع Daniel يجب الحافظ على نشاطك وصحتك الجسدية لتخفيف التوتر قبل الاختبار.

تقلل ممارسة الرياضة بشكل مباشر من هرمونات التوتر ، مثل الأدرينالين والكورتيزول، وفي الوقت نفسه ، فإن التمارين الرياضية تحفز إنتاج الإندورفين الذي يرفع من مزاجك وهو مسكنات طبيعية للألم.

بالإضافة إلى ذلك ، عندما تتحسن صحتك الجسدية ستكون في وضع أفضل للتعامل مع التوتر بشكل فعال.

وهناك بعض النصائح لتخفيف التوتر قبل الامتحانات وهى:

1: التمدد

يعلم الجميع أنه يجب عليك التمدد لتحسين مرونتك ، لكن هل تعلم أيضًا أن تمارين الإطالة ثبت أنها تقلل التوتر وضغط الدم أيضًا.

2:خذ نزهة قصيرة

يمنحك المشي وقتًا للتفكير وكذلك وقتًا للابتعاد عن الدراسة لفترة قصيرة، ويعد الذهاب في نزهة مع عائلتك أو أصدقائك لمدة 10 أو 20 دقيقة يوميًا طريقة رائعة للاسترخاء.

3: ممارسة الرياضة بانتظام

أظهرت الأبحاث أن التمارين الهوائية عالية الكثافة لها تأثيرات إيجابية على الرفاهية.

4. احصل على بعض ضوء الشمس كل يوم

تتمثل إحدى طرق زيادة مستويات السيروتونين في زيادة تعرضك لأشعة الشمس.

5: الحصول على قسط كاف من النوم

التوتر والنوم لهما علاقة ثنائية الاتجاه، الإجهاد يمكن أن يجعل النوم أكثر صعوبة، و يمكن أن يؤدي حتى إلى اضطرابات النوم في الوقت نفسه ، فإن الحصول على نوم جيد ليلاً يقلل من آثار التوتر.

6: قم بتمارين التنفس العميق

لقد أثبت العلم أن التنفس العميق يقلل من مستويات الكورتيزول لديك، ويساعد على التخلص من التوتر والقلق.

7: احصل على ما يكفي من فيتامين سي

لا ينتج جسم الإنسان فيتامين سي ، لذلك من الضروري أن تستهلك الكثير منه في نظامك الغذائي لكى يساعدك على التخلص من التوتر والقلق المستمر.

فيما يلي قائمة بالفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي" الجوافة، الفلفل ، فاكهة الكيوي، فراولة، البرتقال، بابايا، بروكلي، طماطم، كرنب".

8: قلل من تناول السكر

تظهر الأبحاث أنه عندما تتعرض للإجهاد ، تفرز الغدد الكظرية الكورتيزول - هرمون التوتر، لكن الكورتيزول يؤثر أيضًا على مستوى السكر في الدم لذلك ، كلما زادت كمية السكر التي تتناولها ، كلما شعرت بالتوتر.