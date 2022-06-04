اليوم السابع
Ads
السبت، 04 يونيو 2022 11:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شيرين سيف النصر: وفاة والدتى سبب ابتعادى عن الفن.. وسأعود بعد شهرين

السبت، 04 يونيو 2022 10:31 م
شيرين سيف النصر: وفاة والدتى سبب ابتعادى عن الفن.. وسأعود بعد شهرين شيرين سيف النصر
أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الفنانة شيرين سيف النصر، إن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التقطتها لها صديقتها منذ أسبوعين، مردفة: "صورتي الجديدة من غير ميكاب وسعيدة بردود فعل الناس". 
 
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم  سي"، مع الإعلامية إنجي القاضي، أن سبب غيابها عن المجال الفني، هو وفاة والدتها، مردفة: "تعبت أوي لما ماما اتوفت، فبعدت، دي كانت كل حاجة في حياتي، وبتقف جنبي وتقرالي الأفلام والمسلسلات، والصحافة تكلمها، وكانت شيلاني شيل، وبعدين ملقتش ورق كويس".
 
وأوضحت: "بدرس رجوعي، وفي أعمال اتعرضت عليّ، وممكن أرجع خلال شهرين أو ثلاثة بعمل سنيمائي"، مشيرة إلى أنها كانت تقرأ كثيرا، وتتابع الحياة الفنية، وكانت تسافر كثيرا الفترة الماضية. 
 
وتابعت: "ما اتصلتش بعادل إمام، بس بسأل عنه وبتطمن عليه، لأنه بيقولوا مبيردش على حد، وكلمت سمير صبري قبل ما يتوفى بأسبوع، وكنت بسأل عليه واتطمن عليه، وكانت نفسيته حلوة جدا، واتفاجئت بوفاته بعد كده"، مردفة: "كان نفسي أعمل حاجة زي مين اللي ميحبش فاطمة، كان نفسي أشارك في الاختيار ولو مشهد واحد فقط، والثلاثة أجزاء أفضل من بعض، والمشاركون في العمل كلهم مميزون، ومسلسل الاختيار كان ممكن يرجعني من الاعتزال". 
 
وأشارت الفنانة شيرين سيف النصر، إلى أن مسلسل بطلوع الروح أعجبها، وكذلك مسلسل أحلام سعيدة، وأنها أطلقت اسم "الملكة" على الفنانة يسرا.

شيرين سيف النصر

الاختيار

السينما

الاعتزال

يسرا

عادل امام

سمير صبري

اليوم السابع بلس


الموضوعات المتعلقة

رجعت بصورة كسّرت الدنيا.. أول ظهور للنجمة شيرين سيف النصر بعد غياب 12 عاما "هل تغيرت ملامحها؟"

الجمعة، 03 يونيو 2022 07:00 ص

ظهور مفاجئ لنجمة التسعينيات شيرين سيف النصر بعد 12 سنة غياب.. فيديو

الخميس، 02 يونيو 2022 04:55 م

إذاعة الشرق الأوسط تتناول انفراد اليوم السابع حول عودة شيرين سيف النصر

الخميس، 02 يونيو 2022 04:52 م

ظهرت بعد غياب 12عامًا .. هل تغيرت ملامح النجمة شيرين سيف النصر؟

الخميس، 02 يونيو 2022 01:36 م

بعد نشر اليوم السابع صورة حصرية لها .. أجمل 5 صور لـ شيرين سيف النصر

الخميس، 02 يونيو 2022 11:56 ص

صورة.. النجمة شيرين سيف النصر بعد غياب 12 عاما: تلقيت عدة عروض للعودة للفن

الخميس، 02 يونيو 2022 12:27 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة