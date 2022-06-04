شعبان حمدان مديراً لمشروع شاليهات وشواطئ محافظة السويس

السويس – فريق المحافظات

قرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، تعيين شعبان حمدان مديراً لمشروع الشاليهات والشواطئ التابع للمحافظة.

وتولي شعبان حمدان منصب مساعد رئيس حى السويس ومدير مشروع النظافة قبل أن بتم اختياره مديراً لمشروع الشاليهات والشواطئ.

ويشرف المشروع التابع لمحافظة السويس علي الشاليهات والحدائق والمتنزهات بكورنيش السويس وممشي أهل السويس والكافيتريات والخدمات المقامة بالمناطق الترفيهية.

يذكر أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، قد عقد اجتماعًا مع المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس ورئيس مشروع الشاليهات والشواطئ وشدد علي ضرورة الصيانة المستمرة وتطوير الأماكن المشرف عليها المشروع وتعزيز الخدمات المقدمة للاستفادة منها في تنمية موارد المحافظة مع تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين.