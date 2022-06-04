حياة كريمة فى الغربية.. إنشاء أسواق ومواقف حضارية بقرى زفتى

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ستغير شكل الريف في قرى مركز زفتى، خاصة مع بدء إنشاء أول سوق وموقف نموذجيين سيساهمان في توفير الحياة الكريمة لأهالينا في زفتى.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ، صباح اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ونجوى العشيري السكرتير المساعد، لتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية نهطاي.

وتابع المحافظ بدء إنشاء نقطة شرطة نهطاي بتكلفة 5 مليون جنيه، وكذلك أعمال إنشاء نقطة الحماية المدنية والتي يتم إنشائها بتكلفة 3.5 مليون جنيه، كما تفقد المحافظ بدء أعمال إنشاء أول سوق وموقف حضاريين نموذجيين داخل قرى حياة كريمة في قرية نهطاي بإجمالي تكلفة 7 مليون جنيه ، حيث تابع المحافظ مع الشركة المنفذة الرفع المساحي وتدقيق الرسومات على أرض الواقع.

وفي ذات السياق تفقد محافظ الغربية أعمال إنشاء مركز تنمية الأسرة والذي وصلت نسبة الأعمال به إلى 42% بإجمالي تكلفة 3مليون جنيه، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية والذي تم الانتهاء منه بنسبة 100% ومجمع الخدمات الحكومية إلى جانب تفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقرية ضمن خطة المبادرة.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1007 مشروعات داخل 54 قرية و88 تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.