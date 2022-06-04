اليوم السابع
Ads
السبت، 04 يونيو 2022 12:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 56 ألف طن قمح لشون وصوامع الإسماعيلية حتى الآن

السبت، 04 يونيو 2022 12:13 م
توريد 56 ألف طن قمح لشون وصوامع الإسماعيلية حتى الآن توريد قمح - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن ما تم توريده من محصول القمح لموسم حصاد 2021-2022، من الإدارات الزراعية بدائرة المحافظة حتي أمس، بلغ 56 ألف طن قمح، بنسبة إنجاز67% من أجمالي المستهدف توريده لصوامع تخزين القمح بالإسماعيلية، بواقع 900 طن قمح بمركز ومدينة الإسماعيلية بنسبة 57% من المستهدف توريده، و9120 طن قمح بمركز ومدينة أبو صوير بنسبة 86% من المستهدف توريده، وفى مركز ومدينة فايد تم توريد 535 طن قمح بنسبة 22% من المستهدف توريده، وفي مركز ومدينة القصاصين تم توريد 4051 طن قمح بنسبة 91% من المستهدف توريده، وفى مركز ومدينة التل الكبير تم توريد 6652 طن قمح بنسبة توريد 97% من المستهدف توريده.

 وفيما يخص مركز ومدينة القنطرة غرب، تم توريد 8715 طن قمح، بنسبة توريد 68% من المستهدف توريده خلال الموسم، وفيما يخص مركز ومدينة القنطرة شرق وأراضي الاستصلاح الزراعي، تم توريد 18590 طن قمح بنسبة توريد 48% من المستهدف توريده خلال الموسم، بالإضافة إلي توريد 7500 طن قمح من أراضي الإصلاح الزراعي بدائرة المحافظة، بنسبة توريد بلغت 107% من المستهدف توريده، حيث تم توريد 541 طن قمح زيادة عن المعدلات المستهدف توريدها من أراضي الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية.

يذكر أن محافظة الإسماعيلية تستهدف توريد 84 ألف طن من القمح لموسم حصاد 2021-2022، من خلال الصوامع والشون المنتشرة بجميع أنحاء الإسماعيلية وعددها 10، تستوعب حتي 93 ألف طن من القمح.

وكان محافظ الإسماعيلية قد أعلن في وقت سابق، عن مكافآت تحفيزية للمزارعين الملتزمين بتوريد المحصول، بنسب أعلى من الحد الأدنى "12 أردب للفدان"، تماشيًا مع توجه الدولة للحفاظ على محصول القمح الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن.

 

 

 
 
 

 


محصول القمح

توريد القمح

حصاد القمح

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

محافظ الاسماعيليه


الموضوعات المتعلقة

ضبط 91 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء

السبت، 04 يونيو 2022 11:23 ص

خير بلدنا.. توريد 353 ألف طن قمح بكافة شون وصوامع محافظة البحيرة

السبت، 04 يونيو 2022 10:46 ص

خير بلدنا.. توريد 608 آلاف طن قمح لشون وصوامع محافظة الشرقية

السبت، 04 يونيو 2022 09:00 ص

نهر الذهب الأصفر يواصل التدفق بالمحافظات..توريد 841 ألف طن قمح لشون المنوفية والقليوبية والبحيرة.. استلام 190 ألف طن بصوامع بنى سويف.. المنيا تستقبل 427 ألف طن.. 157 ألفا و394 طنا مطابقة للمواصفات حتى الآن بقنا

السبت، 04 يونيو 2022 02:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة