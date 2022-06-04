توريد 56 ألف طن قمح لشون وصوامع الإسماعيلية حتى الآن

وفيما يخص مركز ومدينة القنطرة غرب، تم توريد 8715 طن قمح، بنسبة توريد 68% من المستهدف توريده خلال الموسم، وفيما يخص مركز ومدينة القنطرة شرق وأراضي الاستصلاح الزراعي، تم توريد 18590 طن قمح بنسبة توريد 48% من المستهدف توريده خلال الموسم، بالإضافة إلي توريد 7500 طن قمح من أراضي الإصلاح الزراعي بدائرة المحافظة، بنسبة توريد بلغت 107% من المستهدف توريده، حيث تم توريد 541 طن قمح زيادة عن المعدلات المستهدف توريدها من أراضي الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية.

يذكر أن محافظة الإسماعيلية تستهدف توريد 84 ألف طن من القمح لموسم حصاد 2021-2022، من خلال الصوامع والشون المنتشرة بجميع أنحاء الإسماعيلية وعددها 10، تستوعب حتي 93 ألف طن من القمح.

وكان محافظ الإسماعيلية قد أعلن في وقت سابق، عن مكافآت تحفيزية للمزارعين الملتزمين بتوريد المحصول، بنسب أعلى من الحد الأدنى "12 أردب للفدان"، تماشيًا مع توجه الدولة للحفاظ على محصول القمح الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن.