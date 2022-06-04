اليوم السابع
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السبت، 04 يونيو 2022 11:22 م
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تعرف على أعراض بطء القلب وعلاجها

السبت، 04 يونيو 2022 11:00 م
تعرف على أعراض بطء القلب وعلاجها القلب
كتب – حسام الشقويرى

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بطء القلب هو تباطؤ سرعة القلب عن المعدل الطبيعي، تبلغ سرعة القلب لدى البالغين أثناء الراحة عادةً بين 60 و100 نبضة في الدقيقة. فإذا كنت مصابًا ببطء القلب، فهذا يعني أن سرعة قلبك أقل من 60 نبضة في الدقيقة.

ويمكن أن يسبب بطء القلب مشكلة خطيرة إذا كانت سرعة القلب بطيئة للغاية ولا يستطيع القلب ضخ كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين إلى أعضاء الجسم، فإن حدث ذلك، فقد تصاب بالدوخة والتعب أو الضعف الشديد وضيق التنفس. ولكن لا يسبب بطء القلب أعراضًا أو مضاعفات في بعض الأحيان   حسبما نشر  mayoclinic

ولا يشكل سرعة القلب البطيئة مشكلة دائمًا، فعلى سبيل المثال، سرعة القلب أثناء الراحة بين 40 و60 نبضة في الدقيقة أمر شائع جدًا أثناء النوم ولدى بعض الناس، وبخاصة اليافعين الأصحاء والرياضيين المدربين، وإذا كان بطء القلب شديدًا، فقد يلزم زرع منظم ضربات قلب لمساعدة القلب على الحفاظ على سرعة مناسبة.

الأعراض

يمكن أن تتسبب ضربات القلب الأبطأ من المعدل الطبيعي (بطء القلب) في عدم حصول الدماغ وغيره من الأعضاء على الأكسجين الكافي، ما قد يتسبب في ظهور هذه المؤشرات والأعراض:

ألم الصدر

التوهان أو مشاكل الذاكرة

الدوخة أو الدوار

الشعور السريع بالإرهاق أثناء ممارسة الأنشطة البدنية

الإرهاق

الإغماء (فقدان الوعي)، أو الشعور بعلامات تدل على اقتراب الإغماء

ضيق النفس

وتتعدد العوامل التي تؤدي إلى ظهور مؤشرات بطء القلب وأعراضه. ومن المهم الحصول على تشخيص فوري ودقيق ورعاية ملائمة. ينبغي مراجعة مزود الرعاية الصحية إذا ظهرت عليك أو على طفلك أعراض بطء القلب.


ضيق النفس

بطء القلب

الذاكرة

فقدان الوعى


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