"القمر" قرب عنقود نجمى ضخم فى مشهد بديع بسماء مصر الليلة

كتب محمود راغب

يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم السبت 4 يونيو 2022 وبداية الليل القمر بالقرب من العنقود النجمي الضخم المفتوح النثرة في كوكبة السرطان المعروف كذلك باسم خلية النحل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سوف يضيء أعلى يمين العنقود باتجاه الأفق الغربي بحيث سيكونان قريبين من بعضهما بدرجة كافية ليظهرا سويا في مجال رؤية المنظار.

عنقود النثرة واحد من أقرب العناقيد النجمية للشمس يبعد مسافة 580 سنة يحتوي على ما يزيد قليلاً عن 1000 نجم ، منها حوالي 300 نجم تشبه الشمس، اثنان على الأقل من تلك النجوم في العنقود تدور حولها كواكب، ويمكننا أن نتخيل مدى روعة سماء الليل على كوكب يقع في منتصف عنقود نجمي، نظرًا لأنه يمكن مشاهدة عنقود النثرة بسهولة في موقع مظلم بالعين المجردة ، فإن عنقود النثرة معروف منذ القديم بأسماء مختلفة في ثقافات مختلفة، منها "خلية النحل" لأنها تشبه سرب من النحل.

بشكل عام رؤية النثرة أو خلية النحل ستكون تحديًا من داخل المدن لذلك هناك حاجة لإستخدام المنظار أو التصوير بالتعريض الطويل وهي فرصة مثالية للتعرف على هذا العنقود النجمي في أعماق الفضاء.