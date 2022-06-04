القبض على تاجرى عملة بالسوق السوداء فى القاهرة

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة للاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة..وأثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة – الشرقية") وذلك حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.