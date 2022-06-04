الرقابة المالية تشكل لجنة لتصفية صندوق تأمين جمعية عمال "الشرقية للدخان"

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 959 لسنة 2022، بشأن تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بالجمعية التعاونية المنزلية لعمال الشركة الشرقية للدخان والسجائر بالجيزة.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه على تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بالجمعية التعاونية المنزلية لعمال الشركة الشرقية للدخان والسجائر بالجيزة بدءً من 15 مايو عام 2022، وتضم اللجنة كلًا من إبراهيم حسن الأنور رئيسًا، ومروة مصطفى فخر منصور، وعلى أبو طالب عبد الصمد عضوين، وللجنة الحق فى الاستعانة بمن تراه لإنهاء أعمال التصفية، ومد مدة التصفية 3 أشهر بدءً من تاريخ صدور هذا القرار أو الانتهاء من أعمال التصفية أيهما أقرب.

كما نص القرار على أن مصروفات التصفية هى المصروفات الحتمية اللازمة لتصفية الصندوق بحد أقصى 6 آلاف جنيه متضمنة مصروفات نشر قرار شطب تسجيل الصندوق بجريدة الوقائع المصرية.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا فى نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالى 5 ملايين عضو، بإجمالى اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتى تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهى عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون فى شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.