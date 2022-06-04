وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، فى بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى 265 ألفا و 896 حالة ، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و419 شخصا، كما استقر العدد الإجمالى للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.



وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.



وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.