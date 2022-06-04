وذكر المعهد - في بيان نقله راديو "براغ الدولي" اليوم /السبت/- أنه من بين الحالات التي تم رصدها، حالتي إصابة بطفرة BA.4 في محافظة "مورافيا-سيليزيا"، شمال شرقي البلاد، وثلاثة إصابات أخرى بطفرة BA.5 بمحافظة "مورافيا الجنوبية"، جنوب شرقي البلاد.



وأوصى المعهد -نظرًا لظهور متحوري أوميكرون الجديدين- بضرورة أن ترسل المختبرات عُشر جميع العينات الإيجابية لتحديد تسلسلها.



ويعد المتحوران الفرعيان في الوقت الحالي هما السبب وراء ارتفاع حالات الإصابة في جنوب إفريقيا والبرتغال.