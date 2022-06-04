التحفظ على سائق جرار زراعى تسبب فى مصرع طفلة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تحفظت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم، على السائق المتهم بالتسبب فى وفاة طفلة أسفل عجلات جرار زراعى بطريق الخطأ، أثناء تواجدها بالشارع بقرية بنى شبل، وتم إحالته للنيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الأحرار المركزى، بوصول "جودى ح" عامين مقيمة قرية بنى شبل بدائرة مركز الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وتبين من التحريات اصطدام جرار زراعى بالطفلة أثناء تواجدها أمام المنزل، وتم التحفظ على" ش م أ " 25 عاما سائق الجرار، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.