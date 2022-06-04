مصرع طفلة أسفل عجلات جرار زراعى بالشرقية

لقيت طفلة عمرها عامين بمحافظة الشرقية، اليوم، مصرعها أسفل عجلات جرار زراعي أثناء أمام منزلها بقرية بنى شبل دائرة مركز شرطة الزقازيق.
وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الاحرار المركزى، بوصول "جودى ح "عامين مقيمة قرية بنى شبل بدائرة مركز الزقازيق، جثة هامدةوتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.
وتبين من التحريات اصطدام جرار زراعي بالطفلة أثناء تواجدها أمام المنزل وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
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