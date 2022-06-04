الأجهزة الأمنية بالغربية تنجح فى تحديد هوية شاب عثروا على جثته بإحدى الترع

الغربية محمد طارق

نجحت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة، فى الوصول لهوية جثة شاب تم انتشالها من مياه ترعة المحمودية بزمام مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وتبين أن الجثة لطالب يدعى "محمود م ال" 16 سنة طالب بالصف الأول الثانوى بالتدريب المهنى مقيم بقرية كفراخشا التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية وسبق الإبلاغ عن تغيبه عن منزله منذ الاثنين الماضى.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بتقدم المواطن “ مصطفى ال “ مقيم بقرية كفراخشا التابعة لدائرة المركز بتغيب واختفاء نجله “ محمود “ 16 سنة طالب ثانوى عن منزله وانقطاع الاتصال به، وعلى الفور قرر اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية تكليف الرائد احمد شيحه رئيس مباحث كفر الزيات بسرعة فحص البلاغ والتواصل مع أسرته للوصول للطالب المختفى.

وبعد نشر أوصاف الطالب عبر مواقع التواصل الاجتماعى استطاعت أسرته التعرف على إحدى الجثث الغارقة التى تم انتشالها من مياه ترعة المحمودية بزمام مركز شرطة كوم حمادة مجهولة الهوية، حيث تأكدت الأسرة من الصور وتم التعرف على الجثة بمستشفى كوم حمادة والتنسيق بين مباحث مركز شرطة كفر الزيات ومباحث مركز شرطة كوم حمادة لكشف غموض الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال أسرته وندب مفتش الصحة والطب الشرعى لمعرفة اسباب الوفاة.