الآثار المستردة: نجحنا في إعادة 29 ألف قطعة ونبذل مجهودات لإرجاع الباقي

إبراهيم حسان

قال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، إن الدولة المصرية نجحت في العام الماضي في استرداد 115 قطعة أثرية من فرنسا، و5000 قطعة من الولايات المتحدة الأمريكية.

أضاف شعبان عبد الجواد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن الدولة المصرية نجحت في الفترة الأخيرة من خلال إدارة الآثار المستردة، في إعادة 29 ألف قطعة أثرية من الدول الخارجية، كما عقدت اتفاقية هامة مع سويسرا لاسترداد أي قطعة أثرية خرجت بطرق غير مشروعة.

وتابع المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار: "مصر تعرضت لفترة طويلة لعلميات الحفر غير المشروعة في المواقع الأثرية، ونحن نتعرف على القطع الأثرية المهربة إلى الخارج، ونحاول إعادة أي قطعة أثرية خرجت بطريقة غير مشروعة، أما القطع التي خرجت بطرق شرعية سواء بقوانين أو عن طريق الإهداءات فيصعب استردادها".

وأكمل: "نحن لا نفقد الأمل أبدا في استرداد أي قطعة أثرية إلى أرض مصر، ونعمل في أكثر من اتجاه وفي أكثر من دولة، ولا يتم الإعلان عن أي قضية إلا بعد استرداد القطع الأثرية حفاظا على سرية المعلومات".