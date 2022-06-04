إحالة أوراق أب وابنيه للمفتى قتلوا يتيما دافع عن خاله فى مشاجرة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها منذ قليل، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيس بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم، بمعاقبة موظف بالمعاش وابنيه، في واقعة اتهامهم بقتل جارهم، بسبب خلافات الجيرة، بإحالة أوراق أب ونجليه لفضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى، فى إعدامهم، لقتلهم جارهم وحددت جلسة الأول من دور شهر يوليو للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام الماضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع مشاجرة بناحية عزبة الحريرى دائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بين طرف أول "على. ع" 23 عاما، حاصل على دبلوم صناعي وصديقه "محمد. س" 25 عاما، وطرف ثانى"عبد الرازق. ز" 63 عاما بالمعاش ونجليه " أكرم " 25 عاما حفار، و" أدهم " 20 عاما عامل بسبب خلافات بينهم، ما تسبب في إصابة الأول من الطرف الأول بطعنات وطلق خرطوش بالكتف الأيسر وجرح قطعى بالوجه من الجهة اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وتوفى متأثرا بإصابته.

على الفور انتقل رجال الشرطة بقسم شرطة أول الزقازيق، إلى موقع البلاغ، وتم ضبط المتهمين الأول والثاني من الطرف الثاني، وبالفحص تبين وقوع المشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالت المتهمين إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.