مياه القناة: الانتهاء من أعمال الصيانة والتطهير لعداية الصرف الصحى بالقصاصين

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أعمال الصيانة وإزالة الرواسب لعداية الصرف الصحى قطر 450 مم بمركز ومدينة القصاصين بمعرفة فرق الشبكات والطوارئ بمنطقة القصاصين، تحت إشراف المهندس محمود حسونة مدير المنطقة.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم التعامل الفورى مع المشكلة لمنع خروج مياه الصرف الصحي بالشوارع الرئيسية، حيث تم تسخير جميع الإمكانيات البشرية ومعدات وسيارات الشركة والانتهاء من الأعمال المطلوبة بعد ساعات من العمل المتواصل لعدم تأثر المواطنين بانقطاع الخدمة .

وفى سياق متصل، ناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين بالحرص في التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات داخل البيارات، مشيرا إلى أن تلك السلوكيات الخاطئة هي السبب الرئيسي وراء انتشار عملية طفح مياه الصرف الصحي.

وأكد رئيس الشركة، استمرار العمل فى تطهير شبكات الصرف الصحى على مستوى محافظات القناة بالكامل، ضمن خطة الشركة تزامنًا مع استعدادات الشركة لمواجهة موسم الصيف وزيادة الاستهلاك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكة وزيادة عمرها الافتراضى، ومنع حدوث أي رواسب بالشبكة أو أي طفوحات بالشوارع نتيجة الانسداد مطالبًا المواطنين بحسن استخدام المرافق العامة لأنها ملك للجميع.

وأشار إلى أن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو من أى موبايل على الرقم 01003337349 ,والواتساب على الرقم 01206666240 ، كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن .