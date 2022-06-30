لايف.. الأقصر تحتفل بـ30 يونيو بإطلاق البالونات الطائرة مزينة بعلم مصر وصور الرئيس السيسى

الأقصر – أحمد مرعى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا من البر الغربي في محافظة الأقصر، فجر اليوم الخميس، رصد خلاله الاحتفالات بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، وذلك بإطلاق البالونات الطائرة فى سماء محافظة الأقصر تزينها أعلام مصر، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي هذا الصدد يقول علاج راجح إمام، منظم الاحتفالية فى أرض البالون غرب محافظة الأقصر، إنه تم تنظيم تلك الاحتفالية في الذكرى التاسعة على ثورة 30 يونيو التي قادها الشعب المصرى ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي حكمت البلاد بالحديد والنار، وعملت على ترسيخ حكم الجماعة بشكل كامل خلال فترة توليهم الحكم في البلاد، حيث تمكن الشعب المصرى الموحد في إسقاط حكم جماعة الإخوان، ونجحت مصر بوحدة مؤسساتها الموحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف الذى لجأت له الجماعة بعد إسقاط حكمها بإرادة شعبية في يونيو 2013، عملت الدولة المصرية بعد إسقاط حكم الإخوان في تقوية مؤسسات الدولة كي تكون قادرة على مجابهة التحديات التي تواجه البلاد.

وأضاف علاج راجح لـ"اليوم السابع"، أن ثورة 30 يونيو هيأت لمصر التحول لدولة حديثة وجمهورية جديدة بفضل معركة التنمية التي يقودها الرئيس في كافة المجالات والمشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية والتي لم تشهدها مصر في تاريخها.