كل ما تريد معرفته عن حساسية الجلوتين وأطعمة يجب تجنبها

كتبت ميرفت رشاد

تحدث حساسية الجلوتين عندما يكون جسمك غير قادر على هضمه، فالجلوتين هو نوع من البروتين موجود في الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل القمح والشعير، يتم تكسير الجلوتين بشكل مثالي في الجسم من خلال إنزيمات الجهاز الهضمي، قد لا يكسر الجلوتين تمامًا يدخل الأمعاء الدقيقة، وقد لا يواجه الإنسان العادي مشكلة من الجلوتين غير المهضوم، قد يعاني بعض الأشخاص من استجابات مناعية ذاتية شديدة ونتيجة لذلك قد يواجهون تفاعلات حساسية مختلفة، ومن ثم تظهر أعراض حساسية الجلوتين، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

س: ما هى أعراض حساسية الجلوتين؟

-إسهال

-ألم المعدة

-غثيان

-انتفاخ

إمساك

-طفح جلدي

س: ما هى الأطعمة التي يجب تجنبها؟

يوجد الجلوتين في الغالب في القمح والشعير ويستخدم أيضًا كعامل ربط، فإن أي منتجات غذائية مصنوعة من هذه يمكن أن تسبب الحساسية، تحتوي العديد من الأطعمة المصنعة على الجلوتين المعالج:

-الخبز

-الكعك والحلويات الأخرى

-حبوب الإفطار

-المكرونة والنودلز

- الصلصات

-الحساء

س: ما هى الأطعمة الخالية من الجلوتين؟

غالبية المنتجات والعدس واللحوم المصنعة بشكل طفيف خالية من الجلوتين.

غالبية منتجات الألبان قليلة الدسم

الفول والبذور والبقوليات والمكسرات والبيض

الخضراوات والفواكه اللحوم والأسماك والدواجن الخالية من الدهون وغير المصنعة