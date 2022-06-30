روسيا: هناك استحالة لحل مشاكل الاقتصاد العالمى بمعزل عن موسكو فى مجموعة العشرين

كتب أحمد عرفة

أكد ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي للرئاسة الروسية، الكرملين، استحالة حل مشاكل الاقتصاد العالمي بمعزل عن روسيا في مجموعة العشرين، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة الروسية إنه من المستحيل الحديث عن التركيز الرئيسي على الاقتصاد بدون روسيا، هذا مستحيل كما هو الحال الآن أن نقول إن هذا المليار الذهبى، أي مجموعة السبع يمكن أن تحل مشكلات الاقتصاد العالمى، لافتا إلى خطر أن تؤدي العقوبات الغربية إلى تقليص عائدات النفط الروسي، مؤكدا وجود طرق بديلة لتفادي ذلك.

وتابع المتحدث الرسمي للرئاسة الروسية: "المخاطر قائمة بالتأكيد، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بإمكانهم منع التأمين على ناقلات النفط، بالنسبة لبعض المشترين، وهذا سيؤدى إلى مشاكل إضافية، ولكن بالنسبة للمشترين الآخرين المشاكل أقل، وستستمر إعادة توجيه طرق نقل النفط، وهذا يعنى، على أى حال، أن سوق النفط متنوع تماما، وإذا تم حظر أحد الاتجاهات لسبب ما، يتم نقل النفط في اتجاه آخر".

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة الروسية أنه لا يوجد فائض كبير من النفط في السوق، وهذا منتج ضروري وستستمر الحاجة إليه، مؤكدا أن القرار الذي اتخذته دول الناتو لزيادة المساعدات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية لأوكرانيا لن يؤدي إلا لتفاقم الوضع.