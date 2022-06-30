اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 يونيو 2022 09:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: هناك استحالة لحل مشاكل الاقتصاد العالمى بمعزل عن موسكو فى مجموعة العشرين

الخميس، 30 يونيو 2022 08:42 م
روسيا: هناك استحالة لحل مشاكل الاقتصاد العالمى بمعزل عن موسكو فى مجموعة العشرين بيسكوف
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي للرئاسة الروسية، الكرملين، استحالة حل مشاكل الاقتصاد العالمي بمعزل عن روسيا في مجموعة العشرين، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة الروسية إنه من المستحيل الحديث عن التركيز الرئيسي على الاقتصاد بدون روسيا، هذا مستحيل كما هو الحال الآن أن نقول إن هذا المليار الذهبى، أي مجموعة السبع يمكن أن تحل مشكلات الاقتصاد العالمى، لافتا إلى خطر أن تؤدي العقوبات الغربية إلى تقليص عائدات النفط الروسي، مؤكدا وجود طرق بديلة لتفادي ذلك.

وتابع المتحدث الرسمي للرئاسة الروسية: "المخاطر قائمة بالتأكيد، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بإمكانهم منع التأمين على ناقلات النفط، بالنسبة لبعض المشترين، وهذا سيؤدى إلى مشاكل إضافية، ولكن بالنسبة للمشترين الآخرين المشاكل أقل، وستستمر إعادة توجيه طرق نقل النفط، وهذا يعنى، على أى حال، أن سوق النفط متنوع تماما، وإذا تم حظر أحد الاتجاهات لسبب ما، يتم نقل النفط في اتجاه آخر".

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة الروسية أنه لا يوجد فائض كبير من النفط في السوق، وهذا منتج ضروري وستستمر الحاجة إليه، مؤكدا أن القرار الذي اتخذته دول الناتو لزيادة المساعدات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية لأوكرانيا لن يؤدي إلا لتفاقم الوضع.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة