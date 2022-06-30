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روسيا: كتيبة "آزوف" الأوكرانية تجهز تحصينات ونقاط قنص في مدرسة بكراماتورسك

الخميس، 30 يونيو 2022 10:21 م
روسيا: كتيبة "آزوف" الأوكرانية تجهز تحصينات ونقاط قنص في مدرسة بكراماتورسك الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، تجهيز مقاتلين ومرتزقة أجانب تابعين لكتيبة "آزوف" الأوكرانية تحصينات ونقاط قنص، ونشرهم عربات مدرعة في مدرسة بكراماتورسك، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي، إنه في كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، في المدرسة رقم 35 بشارع يوبيلينايا، وفي المنازل الخاصة بشارع أكتيوبينسكايا، جهّز جنود قوات كييف ومرتزقة أجانب ومقاتلون من كتيبة "آزوف" النازية معاقل محصنة ونقاط قنص، ونشروا عربات مدرعة ومواقع لإطلاق قذائف الهاون، فيما يبقون المدنيين قسرا في أقبية المنازل، ويتخذونهم دروعا بشرية.

 

وأوضح رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي أن مقاتلي التشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوات الأوكرانية وتشكيلات الدفاع الإقليمي يستخدمون أيضا المؤسسات التعليمية في خاركوف وسلافيانسك ونيقولاييف لأغراض عسكرية، وعلى وجه الخصوص، تستخدم التشكيلات المسلحة الأوكرانية مدرسة خاركوف التكنولوجية رقم 9 لنشر المركبات المدرعة والمدفعية وأنظمة إطلاق الصواريخ.

 

وتابع رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي: في سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، يتم نشر وحدات من القوات المسلحة لأوكرانيا في المدرسة الثانوية الفنية (شارع فولجسكايا)، ويتم نشر المركبات المدرعة والمدفعية بعيدة المدى وراجمات الصواريخ، ويتم تلغيم الشوارع المؤدية إلى المدرسة الثانوية، ولكن لم يتم إخطار السكان المحليين عمدا بهذا الأمر، موضحا أن وحدات الدفاع الإقليمي تنتشر في المدرسة رقم 51 في نيقولاييف، ونشرت فيها الذخيرة والمعدات العسكرية.

 


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