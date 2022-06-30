اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ546 مليون حالة

الخميس، 30 يونيو 2022 08:59 ص
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ546 مليون حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 546 مليونا و360 ألفا و185 إصابة.

 

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و334 ألفا و351 وفاة.


وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 87.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 32.2 مليون.


ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ670 ألفا و848 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 525 ألفا و116 وفاة.

 


جونز هوبكنز

فيروس كورونا

الولايات المتحدة

البرازيل

الهند



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