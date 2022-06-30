اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 12:49 م
أكرم القصاص
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ثورة 30 يونيو.. مطروح تحتفل بذكرى الثورة على الكورنيش.. صور

الخميس، 30 يونيو 2022 12:34 م
ثورة 30 يونيو.. مطروح تحتفل بذكرى الثورة على الكورنيش.. صور جانب من الاحتفالات
فريق المحافظات

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نظمت محافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة اليوم الخميس احتفالية بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك بمنطقة كورنيش مدينة مرسى مطروح.

وجاءت الاحتفالية بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة والمستشار محمد بكر صباح المستشار القانونى للمحافظة والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والأب كيرولس عن كنيسة مطروح وعدد من عمد ومشايخ مطروح ومديرى المديريات والادارات ونحو 500 شاب وفتاة.

وتوجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نيابة عن جميع أهالى مطروح بالتهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قائد مسيرة البناء والتنمية وللشعب المصرى العظيم بهذه المناسبة الوطنية المجيدة فى تاريخ الوطن والتى أعادت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية وحفظتها من محاولة طمس الهوية وذلك بفضل قيادتها الحكيمة وبارادة الشعب المصرى العظيم.

 

احتفال اللانشات
احتفال اللانشات

 

الاطفال يصافحون المحافظ
الاطفال يصافحون المحافظ

 

الكشافة
الكشافة

 

جولة محافظ مطروح
جولة محافظ مطروح

 

رقص طفل
رقص طفل

 

رقص
رقص

 

صور تذكارية مع الاطفال
صور تذكارية مع الاطفال

 

صورة جماعية
صورة جماعية

 

محافظ مرطوح
محافظ مرطوح

 

يحمل طفل
يحمل طفل

 


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