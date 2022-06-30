ثورة 30 يونيو.. رئيس جامعة أسيوط يفتتح وحدة الكلى الجديدة بـ31 مليون جنيه

أسيوط هيثم البدرى

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط على مساعي إدارة الجامعة الهادفة إلى الاستمرار في تطوير بنيتها التحتية وتزويدها بأحدث الأجهزة والإمكانيات وفق أحدث المعايير العالمية والتي تأتى على رأس أولوياتها مستشفياتها الجامعية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى المترددين عليها من مختلف محافظات الصعيد والتي تخدم ما يقرب من 2 مليون سنوياَ.

وصرح رئيس جامعة أسيوط بأن حرص إدارة الجامعة على افتتاح وحدة الغسيل الكلوى تزامناً مع احتفالات الدولة المصرية بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو يعد بمثابة رسالة دعم وتأييد من جامعة أسيوط لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى بالملف الصحى وتسخير إمكانيات مستشفياتها الطبية الهائلة للمساهمة فى تعزيز جهود القيادة السياسية الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمصريين.

جاء ذلك خلال افتتاحه لوحدة الكلى الصناعية الجديدة ، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة، والدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الجامعى الرئيسي ، و الدكتورة عفت عبد الهادى مديرة الوحدة، والمستشار الدكتور وليد حنفى مستشار رئيس الجامعة للمستشفيات الجامعية ، و الدكتور محمد حلمى الحفناوى المستشار الهندسى لرئيس جامعة أسيوط و المصمم المعمارى للوحدة و المهندسة عبير محمود مدير عام الشئون الهندسية ، الى جانب الأطقم الطبية والتمريض والفنيين العاملين بالوحدة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة من مختلف أقسام الطبية من كلية الطب والمستشفيات الجامعية.

و أشار الدكتور علاء عطية أن وحدة الغسيل الكلى الصناعية الجديدة تعد أحدث الإضافات الطبية المتميزة للمستشفيات الجامعية و التى تساهم فى تكامل المنظومة الطبية بها وتقديم خدمة طبية و علاجية على أفضل نحو بما يساهم فى تخفيف الاَلم عن مرضى الغسيل الكلى ، مشيراَ الى أنها أول وحدة على مستوى مستشفيات الجامعات المصرية تنفرد بتطبيق نظام معالجة الخلط المركزى لخدمة المرضى على مدار 24 ساعة وتلبى احتياجات الأعداد المتزايدة من مرضى الغسيل الكلوى المترددين على مستشفيات أسيوط الجامعية.

و أوضح الدكتور إيهاب فوزى إلى أن وحدة الغسيل الكلوى الجديدة بلغت تكلفتها حوالى 31 مليون جنية بمساهمة من وزارة التخطيط بملبغ 15 مليون ، و15 مليون من مؤسسة بنك مصر ، و مليون جنية من موازنة و صناديق المستشفيات الجامعية ، والتى تم تجهيزها و تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية وتصميمها وفق أحدث المعايير و ذلك تحت إشراف الادارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة .

وأشارت الدكتورة عفت عبدالهادى أن وحدة غسيل الكلى الجديدة تبلغ مساحتها 1200 متر بها 7 صالات و 111 جهاز كلوى و صالتين إضافيتين بها 9 أجهزة ، وكذلك 3 أجهزة كلوى بغرفة CRRT ، فضلاَ عن وحدة معالجة المياه بنظام الخلط المركزى بمساحة 250 متر والتى تعد هى الأكبر على مستوى الجمهورية.

كما تقدمت الهيئة العربية للتصنيع بتكريم رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و كذلك مديرها التنفيذى، والمستشار الهندسى لرئيس جامعة أسيوط والمصمم المعمارى للوحدة، ومدير عام الشئون الهندسية بالمستشفيات الجامعية.

كما قامت إدارة الجامعة بتكريم الداعمين و المشاركين فى أنشاء الوحدة و منهم الأستاذ ابراهيم بدوى رئيس فرع بنك مصر بأسيوط والوادى الجديد، وكذلك تكريم المستشار الهندسى لرئيس جامعة أسيوط و المصمم المعمارى للوحدة، والمستشار وليد الحنفى مستشار رئيس الجامعة للمستشفيات الجامعية ،و العميد محمد الحينى ممثلاَ عن الهيئة العربية للتصنيع، ومدير عام الشئون الهندسية بالمستشفيات الجامعية.

كما قامت إدارة المستشفيات الجامعية بتكريم كلاَ من الدكتور أسامة فاروق مدير مستشفى الاصابات الجامعى الجديد، والدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الجامعى الرئيسى، والدكتور عماد الدالى مدير مستشفى الاطفال الجامعى و المهندسين المنفذين للوحدة .



رئيس جامعة أسيوط يفتتح وحدة الكلى الصناعية الجديدة بـ 31 مليون جنيه (3)



رئيس جامعة أسيوط يفتتح وحدة الكلى الصناعية الجديدة بـ 31 مليون جنيه (8)



رئيس جامعة أسيوط يفتتح وحدة الكلى الصناعية الجديدة بـ 31 مليون جنيه (14)



رئيس جامعة أسيوط يفتتح وحدة الكلى الصناعية الجديدة بـ 31 مليون جنيه (17)



رئيس جامعة أسيوط يفتتح وحدة الكلى الصناعية الجديدة بـ 31 مليون جنيه (20)



رئيس جامعة أسيوط يفتتح وحدة الكلى الصناعية الجديدة بـ 31 مليون جنيه (23)



رئيس جامعة أسيوط يفتتح وحدة الكلى الصناعية الجديدة بـ 31 مليون جنيه (24)



رئيس جامعة أسيوط يفتتح وحدة الكلى الصناعية الجديدة بـ 31 مليون جنيه (25)



رئيس جامعة أسيوط يفتتح وحدة الكلى الصناعية الجديدة بـ 31 مليون جنيه (27)



رئيس جامعة أسيوط يفتتح وحدة الكلى الصناعية الجديدة بـ 31 مليون جنيه (32)