اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 يونيو 2022 08:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تركيب أغطية لبالوعات الصرف الصحى بمنطقتى الشروة والغفارة فى المنوفية

الخميس، 30 يونيو 2022 07:02 م
تركيب أغطية لبالوعات الصرف الصحى بمنطقتى الشروة والغفارة فى المنوفية تركيب أغطية لبالوعات الصرف الصحي
المنوفية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استجابت الوحدة القروية بزاوية الناعورة بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، لشكوى المواطنين بالقرية، وقامت سكرتير الوحدة بمتابعة إزالة أسباب شكوي مواطني القرية.

وأوضحت سكرتير الوحدة القروية، أنه تم تركيب أغطية لبالوعات الصرف الصحي بمنطقتي الشروة، والغفارة وبقرية زاوية الناعورة حفاظاً على سلامة أطفال، وساكني المنطقتين.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمتابعة، والتواصل المستمر مع المواطنين لفحص طلباتهم، وشكواهم والتحقق منها لتلبيتها في إطار ما يقره القانون.


زاوية الناعورة

الشهداء

أغطية بالوعات الصرف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار المنوفية



الموضوعات المتعلقة

سرق غطاء بالوعة.. السجن 10 سنوات لـ"شيال الإسكندرية" (فيديو)

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:35 م

القبض على عصابة تسرق بالوعات الصرف الصحى بالوادى الجديد

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:46 ص

ضبط المتهمين بسرقة غطاء بالوعة صرف صحى بالإسماعيلية

السبت، 30 أبريل 2022 01:00 ص

الشوارع الجانبية سقطت من حسابات الرصف بالجيزة.. أغلبها مليئة بالحفر والمطبات ومستوى البالوعات غير مناسب.. شكاوى من أصحاب السيارات من تهالك الشوارع قصيرة المسافات والمحافظة ترد.. صور وفيديو

السبت، 23 أبريل 2022 06:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة