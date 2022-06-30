تركيب أغطية لبالوعات الصرف الصحى بمنطقتى الشروة والغفارة فى المنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

استجابت الوحدة القروية بزاوية الناعورة بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، لشكوى المواطنين بالقرية، وقامت سكرتير الوحدة بمتابعة إزالة أسباب شكوي مواطني القرية.

وأوضحت سكرتير الوحدة القروية، أنه تم تركيب أغطية لبالوعات الصرف الصحي بمنطقتي الشروة، والغفارة وبقرية زاوية الناعورة حفاظاً على سلامة أطفال، وساكني المنطقتين.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمتابعة، والتواصل المستمر مع المواطنين لفحص طلباتهم، وشكواهم والتحقق منها لتلبيتها في إطار ما يقره القانون.