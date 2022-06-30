اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 03:52 م
أكرم القصاص
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حياة كريمة.. تسليم طريقى المشتل ودنشواى للبدء فى أعمال الرصف فى المنوفية

الخميس، 30 يونيو 2022 02:58 م
حياة كريمة.. تسليم طريقى المشتل ودنشواى للبدء فى أعمال الرصف فى المنوفية جانب من الأعمال
فريق المحافظات

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شهد المحاسب طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم، تسليم طريق المشتل بداية من مجزر الشهداء بطول 4 كم تقريباً، وكذلك تسليم طريق الشهداء دنشواى بداية من مرور الشهداء بطول 2 ونصف كم بعد اكتمال أعمال المرافق بالطريق، وسوف تقوم هيئة الطرق، والكبارى بتنفيذ رصف الطريقين ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد أبو حطب مواصلة المتابعة الميدانية لجميع أعمال الرصف لسرعة الإنجاز مع الالتزام بالمعايير، والمواصفات المقررة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بسرعة البدء في تسليم، ورصف الطرق التي انتهت بها كافة الأعمال للتخفيف عن المواطنين، وتسهيل حركة المرور، والمشاه على الطرق.

جانب من الأعمال (1)
جانب من الأعمال (1)

 

جانب من الأعمال (2)
جانب من الأعمال (2)

 

 

جانب من الأعمال (3)
جانب من الأعمال (3)

 

 

جانب من الأعمال (4)
جانب من الأعمال (4)

 

 

جانب من الأعمال (5)
جانب من الأعمال (5)

 


 



 


تسليم طريقي المشتل ودنشواي

أعمال الرصف بالشهداء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

حركة المرور



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