بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 4 ملايين و432 ألف لاجئ

وذكر "راديو بولندا" اليوم الخميس، أن البلاد استقبلت أمس الأربعاء نحو 23 ألفا و500 لاجئ وافدين من أوكرانيا، مقابل 21 ألفا و400 لاجئ في اليوم السابق عليه، فيما غادر أكثر من 2.45 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي.



يذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.