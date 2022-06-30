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بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 4 ملايين و432 ألف لاجئ

الخميس، 30 يونيو 2022 11:19 ص
بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 4 ملايين و432 ألف لاجئ لاجئين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 4 ملايين و432 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

 

وذكر "راديو بولندا" اليوم الخميس، أن البلاد استقبلت أمس الأربعاء نحو 23 ألفا و500 لاجئ وافدين من أوكرانيا، مقابل 21 ألفا و400 لاجئ في اليوم السابق عليه، فيما غادر أكثر من 2.45 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي.


يذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

 


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