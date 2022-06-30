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انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مركز توقيف في مدينة خيرسون

الخميس، 30 يونيو 2022 08:40 م
انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مركز توقيف في مدينة خيرسون اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد كيريل ستريموسوف نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خيرسون التي سيطرة عليها الجيش الروسي من قوات أوكرانيا، أن عبوة ناسفة انفجرت الخميس بالقرب من مركز توقيف في مدينة خيرسون، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خيرسون أنه تم تعليق العبوة على سياج حديقة على الجانب الآخر من الشارع الذي يقع فيه مركز التوقيف.

ولفت نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خيرسون إلى أنه نتيجة للانفجار، حدثت أضرار مادية طفيفة في المنطقة، ولم يقع ضحايا.

يأتي هذا بعدما هدد رئيس المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف بشن هجمات تخريبية وإرهابية على أراضي روسيا.

 


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