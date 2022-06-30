"الناصريين المستقلين" بلبنان: ثورة 30 يونيو أسقطت محاولات الإنحراف باسم الدين

أ ش أ

أكدت حركة الناصريين المستقلين (المرابطون) بلبنان أن ثورة 30 يونيو أسقطت محاولات الإنحراف بالبلاد باسم الدين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، موجهة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والمصريين بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة.

وأوضحت الحركة - في بيان اليوم - أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعبها وجيشها هي الصخرة التي ترتكز عليها الأمة العربية في الأزمات، مشيرا إلى أنها المثل والمثال سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأشارت إلى أن الإنجازات التي تحققت في مصر على مستوى التنمية والتطوير بعد ثورة ٣٠ يونيو تعد تجربة حقيقية على طريق استعادة مصر لدورها القومي عبر انجازاتها على الصعيد الوطني الداخلي.