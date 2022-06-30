اليوم السابع
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الناتو: بوتين ارتكب خطأ كبيرا في التقليل من شأن أوكرانيا والحلف

الخميس، 30 يونيو 2022 05:13 م
الناتو: بوتين ارتكب خطأ كبيرا في التقليل من شأن أوكرانيا والحلف السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) "ينس ستولتنبرج"
أ ش أ

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قال السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) "ينس ستولتنبرج" إن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قد قلل من شأن مقاومة أوكرانيا ووحدة حلف الناتو.
وأضاف ستولتنبرج - في تصريحات خاصة أدلى بها لقناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الخميس/ - أن "بوتين ارتكب خطأ كبيرا.. لقد استخف تماما بقوة القوات المسلحة الأوكرانية وشجاعة القيادة والشعب الأوكراني، كما قلل من أهمية وحدة حلف شمال الأطلسي وشركائه في تقديم الدعم لأوكرانيا".
وأشار ستولتنبرج إلى أن بوتين فشل في تحقيق أهدافه المتعلقة بإضعاف حلف الناتو، قائلا إن "أحد أهداف بوتين الرئيسية في بداية هذه الحرب أنه يريد تقليل كثافة الناتو حيث اقترح بالفعل التوقيع على اتفاقية لعدم توسيع الحلف، إلا أن ما يحصل عليه الآن هو المزيد من الناتو وعضوين جديدين به، بما في ذلك فنلندا التي لديها حدود مع روسيا ، مما يضاعف حدود الناتو مع روسيا".
وأوضح ستولتنبرج أن "ما يفعله بوتين في أوكرانيا يعد انتهاكا وحشيا للقانون الدولي.. إنها حرب أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وخسائر فادحة".
وقال ستولتنبرج إن الإنجازات التي تحققت في قمة الناتو المنعقدة في العاصمة الإسبانية (مدريد) تعد انتصارا للتحالف العسكري، مشيرا إلى أننا سنزيد من تواجدنا في الجانب الشرقي من التحالف.
وأكد ستولتنبرج أن هذا هو الردع والغرض منه منع الصراع، وهذا بالضبط ما فعله حلف الناتو لأكثر من 70 عاما من منع الصراع والحفاظ على السلام.


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