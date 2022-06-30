المحكمة الأمريكية العليا: بايدن لم ينتهك قانون الهجرة

كتب محمد جمال

قضت المحكمة العليا يوم الخميس بأن الرئيس الامريكي جو بايدن لم ينتهك قانون الهجرة عندما أنهت الإدارة سياسة عهد ترامب التي سمحت بإعادة المهاجرين إلى المكسيك في انتظار إجراءات الهجرة، ويأتى الحكم 5-4 لصالح خطوة إدارة بايدن بعد أيام فقط من العثور على نصف شاحنة مليئة بالمهاجرين مهجورة بالقرب من سان أنطونيو مع 53 قتيلًا بداخلها.

وتم وضع بروتوكولات حماية المهاجرين (MPP) من قبل دونالد ترامب للمساعدة في قمع تراكم المهاجرين على الحدود وفي جميع أنحاء البلاد حيث تم إطلاق سراحهم في انتظار جلسات الاستماع المتعلقة بالهجرة.

وقدم رئيس المحكمة العليا جون روبرتس ، وهو محافظ ، الرأي متحيزًا إلى جانب إدارة بايدن - وانضم إليه جميع القضاة الليبراليين الثلاثة بالإضافة إلى زميله المحافظ بريت كافانوا.

كتب الرأي المخالف القاضي المحافظ صمويل أليتو وانضم إليه القضاة المحافظون المتبقون نيل جورسوش وكلارنس توماس وإيمي كوني باريت.

تم سن بروتوكول MPP ، المعروف أكثر باسم سياسة البقاء في المكسيك، في يناير 2019.

وتوصل ترامب إلى اتفاق مع الحكومة المكسيكية لإعادة المهاجرين الذين يصلون عبر المكسيك ويطلبون اللجوء في الولايات المتحدة.

بينما أنهى بايدن MPP في فبراير 2021 ، لكنه واجه على الفور تحديات قانونية.

وقضت المحاكم الدنيا أن إدارة بايدن انتهكت القانون الفيدرالي عندما ألغى السياسة.

ومع ذلك، أصدرت المحكمة العليا حكمها يوم الخميس ابتداء من أن الإدارة لم تنتهك المادة 1225 من قانون الهجرة والجنسية (INA) مع ركود MPP.

وأصدرت وزارة الأمن الداخلي (DHS) مذكرة في 29 أكتوبر 2021 لتجديد جهودها لإنهاء MPP بعد أن أمر قاضٍ فيدرالي الإدارة في وقت سابق من العام بإعادة تشغيل البرنامج.

وزعم ذلك القاضي أن الإدارة فشلت في اتباع الإجراءات التنظيمية المناسبة عند إلغاء السياسة.

وقضت المحكمة العليا يوم الخميس بأن مذكرة أكتوبر كانت 'بمثابة إجراء نهائي للوكالة' بشأن هذه المسألة.