الخارجية الأمريكية: بوتين يفرض إرادته على الشعب الروسى

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يفرض إرادته على الشعب الروسى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن التحديات فى منطقة الساحل الأفريقي أصبحت أولوية لنا، وتابعت: لا نمارس أي ضغوط على الحلفاء بشأن العلاقة مع الصين.

وفى وقت سابق، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الخميس، إن كندا سترسل مزيدا من القوات إلى لاتفيا كجزء من تعهدها بتحديث وتعزيز مجموعة القتال التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تقودها هناك.

وتتألف مجموعة حلف شمال الأطلسي التي تقودها كندا من حوالي 2000 جندي، من بينهم 700 كندي، وهي واحدة من ثماني وحدات من هذا القبيل مقرها في أوروبا الشرقية مصممة لردع أي عمل روسي والدفاع عنه.

ووقعت كندا اتفاقا على هامش قمة الناتو الرئيسية - أمس - لترقية المجموعة القتالية إلى لواء، مما يستلزم إضافة المزيد من القوات والمعدات لتعزيز قدرتها على القتال.