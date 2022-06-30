أطعمة تبطئ عملية التمثيل الغذائي وتمنع فقدان الوزن

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت قد أجريت بحثك عن فقدان الوزن، فلا بد أنك قد صادفت كلمة "التمثيل الغذائي" إنها عملية كيميائية حيوية تحول الأطعمة والمشروبات إلى طاقة، وبالتالي تمنع تراكم السعرات الحرارية والدهون في الجسم، يدرك معظمنا طرق تنشيط التمثيل الغذائي لتحقيق فقدان الوزن، ولكن هل فكرت في أنك قد تفعل شيئًا خاطئًا قد يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك؟ يلعب نظامنا الغذائي دورًا مهمًا في دفع نظام التمثيل الغذائي لدينا ، ويمكن لبعض الأطعمة الخاطئة أن تفعل العكس تمامًا، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن بشكل صحي، فتحقق مما إذا كنت تستهلك الأطعمة التالية أكثر من مرة، يقال إن هذه الأطعمة تعمل على إبطاء عملية التمثيل الغذائي وقد حان الوقت للتخلص منها إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تقلل من معدل الأيض:

الحبوب المكررة:



توصي جميع الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن بالحبوب الكاملة مثل القمح والشوفان والشعير بدلاً من الحبوب المكررة والسبب هو أن الحبوب المكررة يتم اشتقاقها عن طريق تكسير الحبوب الكاملة وفقدان كمية كبيرة من الألياف، تساعد الألياف في هضم الأطعمة بسهولة.

أثبتت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية هذا من خلال دراسة قارنت معدل التمثيل الغذائي لمجموعتين من الناس - واحدة استهلكت الحبوب المكررة والأخرى كانت على نظام غذائي من الحبوب المكررة، لوحظ أن جميع المتطوعين الذين تناولوا الحبوب الكاملة فقدوا ما يقرب من 100 سعرة حرارية إضافية في اليوم بسبب مزيج من زيادة معدل الأيض.

لذلك تجنب الحبوب المكررة على شكل:

أرز أبيض

خبز ابيض

كيك

الأطعمة والمشروبات عالية الفركتوز

تحتوي جميع المشروبات الغازية على شراب الذرة عالي الفركتوز (HFCS) يختلف استقلاب الفركتوز عن استقلاب الجلوكوز، خلصت دراسة نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن الفركتوز لا يحفز إفراز الأنسولين ، مما يؤدي إلى زيادة تناول الطاقة وزيادة الوزن.

يجب أن تتجنب:

مشروب غازي

المشروبات الباردة

عصائر معلبة

مشروبات الطاقة

جميع الأطعمة التي تحتوي على الفركتوز مثل البسكويت والحلويات

الأطعمة المقلية :

أثناء القلي ، يُغمس الطعام كليًا أو جزئيًا في الزيت الذي يتم تسخينه فوق 180 درجة، وعند ملامسته لزيت القلي الساخن ، يفقد الطعام الماء ويمتص الزيت ويتبادل الدهون مع زيت القلي، يجب على المرء أن يقلل من تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

زيوت مكررة :

الزيوت المكررة مثل زيوت عباد الشمس والزيوت المختلطة وزيت فول الصويا غنية بأحماض أوميجا 6 الدهنية التي قد تزيد من مقاومة الأنسولين ومقاومة اللبتين، تنص المجلة الأمريكية للتغذية السريرية على أن الزيوت الغنية بدهون أوميجا 3 مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا وزيت بذور الكتان أكثر مقاومة للأكسدة ولكنها أقل مقاومة للأنسولين واللبتين.

أفضل طريقة لزيادة التمثيل الغذائي هي إجراء تغييرات غذائية أولاً عن طريق التخلص من الأطعمة التي تبطئه وتضمين الأطعمة التي تعززه.