وفد رجال أعمال بولندى يزور غرفة القاهرة لزيادة التبادل التجارى مع مصر

كتب إسلام سعيد

استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، وفدًا تجاريًا من بولندا برئاسة مارتين يابونسكي، ومونيكا نيميك - مدير قسم تدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في محافظة سليزيا، وعددًا من رجال الأعمال وأصحاب الشركات في القطاعات المختلفة منها مجال IT والعمارة والبناء ، وذلك لبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

ونظمت الغرفة جلسة حوارية، أدارها أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة، في حضور كريم غنيم عضو مجلس إدارة الغرفة.

وأكّد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية التنسيق في الفترة القادمة بين الطرفين لزيادة التعاون المشترك في المجالات المختلفة، خاصة أن مصر بها فرص استثمارية وتجارية كبيرة ومتنوعة يستطيع الجانب البولندي الاستفادة منها في ظل التشريعات والقوانين المحفزة للمستثمرين، وأيضًا السوق المصري غني بالسلع والمنتجات والفرص الاستثمارية التي يستطيع السوق البولندي الاستفادة منها.

ولفت "العربي"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستثمرين والاستثمار في مصر، وأن الحكومة المصرية تسعى دائمًا إلى تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وأن الجهود التي بذلتها انعكست إيجابيًا وأتت ثمارها خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي.

وتناولت الجلسة الحوارية مع الوفد البولندي سبل التعاون في المرحلة القادمة، وما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات على كافة الأصعدة، خاصة الصعيد الاقتصادي.

واستعرضت الجلسة الحوارية سبل توفير المعلومات المتبادلة بين الطرفين بما يصب في صالح زيادة التبادل التجاري والاستثماري في السوقين المصري والبولندي، والاستفادة من مرحلة التطوير والتنمية التي تمر بها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة المستويات، منها البنية التحتية والتشريعية وقانون الاستثمار والتحول الرقمي وميكنة الخدمات، والفرص الاستثمارية المصرية في القطاعات المختلفة وفي المناطق الصناعية، وقناة السويس وغيرها من المشروعات المهمة التي ترعاها الدولة المصرية.

وتضمنت المناقشات اقتراح زيارة وفد من غرفة القاهرة للغرفة البولندية في المرحلة القادمة لاستكمال المناقشات حول سبل التعاون الجديدة التي تزيد من العلاقات الاقتصادية الثنائية، وعقد لقاءات ثنائية مباشرة بين مجتمع الأعمال في البلدين لتبادل المعلومات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه قال مارتين يابونسكي نائب رئيس الغرفة التجارية البولندية، إن مصر تعتبر البوابة الأولى للانطلاق إلى السوق الإفريقي ودول شمال إفريقيا، وتعزيز التعاون في مجالات عديدة، منها التبادل السلعي والاستثماري وقطاعات البناء والمعمار بما يعود على الشركات المصرية والبولندية بالتطوير والتنمية، مُشددًا على ضرورة زيادة التعاون في المرحلة القادمة بما يؤدي إلى زيادة التعاون الاقتصادي المشترك.