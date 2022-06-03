واشنطن (أ ش أ)

لقى 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الجمعة، جراء إطلاق نار داخل كنيسة بولاية أيوا، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر مسؤول فى الشرطة الأمريكية الكابتن نيكولاس ليني، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، بأن ثلاثة أشخاص قتلوا بعد إطلاق نار في كنيسة بمدينة أميس في ولاية أيوا، مضيفًا أنه من المعتقد أن يكون مطلق النار هو أحد القتلى الثلاثة في الحادث الذي وقع بكنيسة كورنرستون. وأكد الشرطي الأمريكي أنه لا يوجد تهديد قائم للسكان في الوقت الراهن.

يذكر أن السلطات فى ولاية أوكلاهوما الأمريكية، أعلنت أمس مقتل أربعة أشخاص وإصابة 10 آخرين، إثر قيام مسلح بإطلاق النيران في الطابق الثاني من أحد المباني الطبية في مدينة (تلسا) بالولاية.

وذكرت الشرطة الأمريكية - في بيان أوردته قناة (سي إن إن) الأمريكية أمس الخميس، أنها تلقت بلاغا يفيد بقيام شخص يحمل سلاحا ناريا في مبنى ناتالي الطبي بحرم مستشفى سانت فرانسيس، حيث تم سماع دوي طلقات نارية في المبنى.

وأشارت إلى أنه تم العثور على جثة المسلح بعد ذلك، مضيفة أنها تشتبه في أن الجروح القاتلة التي أصيب بها المسلح كانت ذاتية، كما تم العثور بجانبه على سلاحين ناريين يعتقد أنه تم استخدامهما في حادث إطلاق النار.